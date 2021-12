Mochila com arma e drogas foi localizada após ligação de suspeito detido por descumprimento de medida protetiva - Divulgação

Publicado 08/12/2021 19:01

A partir de uma dica passada pela Patrulha Maria da Penha, sobre uma ligação suspeita feita por um homem que a equipe encaminhou para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, por descumprimento de medida protetiva na forma da Lei Maria da Penha, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) fizeram uma busca em um prédio comercial, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo, nesta terça-feira (7/12), e apreenderam uma mochila contendo uma pistola 9 milímetros, 2,2 quilos de maconha, seis vidros de lança perfume, seis unidades de ecstasy e 50 unidades de LSD.

No prédio em que o suspeito trabalhava, os PMs encontraram dois homens, que foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento como testemunhas. De acordo com uma das testemunhas, o suspeito havia ligado pedindo que a mochila fosse levada para o seu escritório, sendo confirmado ainda pela testemunha que ele estava há algum tempo envolvido com o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o suspeito permaneceu preso, autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. As duas testemunhas foram liberadas.