Campanha de regularização de débitos da Águas de Nova Friburgo vai até o dia 31 de dezembro - Divulgação

Campanha de regularização de débitos da Águas de Nova Friburgo vai até o dia 31 de dezembroDivulgação

Publicado 07/12/2021 21:11

A concessionária responsável pelo serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de Nova Friburgo divulgou, nesta terça-feira (7/12), uma campanha de negociação para este final de ano. Segundo a empresa, estão sendo oferecidas condições especiais para que os clientes inadimplentes há mais de 90 dias possam regularizar os seus débitos.

Ainda de acordo com a Águas de Nova Friburgo, entre as propostas, há 100% de desconto em juros e multas para os clientes que optarem pelo pagamento à vista e isenção da taxa de religação para os clientes com débitos há mais de 180 dias que também optarem pelo pagamento à vista. Já para os usuários que desejarem parcelar os pagamentos atrasados, a concessionária oferece oportunidades como redução do valor de entrada e mais flexibilidade no número de parcelas.



Para fazer a negociação, o cliente precisa entrar em contato, até o dia 31 de dezembro, por um dos canais de relacionamento da concessionária: WhatsApp (21) 9 7211-8064, site www.aguasdenovafriburgo.com.br, Chat Interativo, aplicativo Cliente Águas, 0800 757 0422 ou comparecer à loja de atendimento, localizada na Avenida Doutor Galdino do Vale Filho, 9 - Centro, após agendamento realizado pelos canais digitais.