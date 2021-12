Ação da PM na Granja Spinelli - Divulgação

Publicado 03/12/2021 21:53

Uma denúncia anônima levou os policiais do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, até uma área de mata, às margens da Estrada Granja Spinelli, no bairro de mesmo nome, onde traficantes tinham escondido uma sacola com drogas. O material estava enterrado e foi localizado pelos militares e encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado. Na ação, realizada nesta quinta-feira (2/12), foram apreendidos 404 papelotes de cocaína e um radiotransmissor.

Também nesta quinta-feira, os PMs do Setor Alfa e da Patrulha Maria da Penha, estiveram na Rua Duque de Caxias, no Centro, após denúncias. Um homem de 52 anos e uma mulher, de 32 anos, foram abordados e conduzidos à delegacia, com eles foram apreendidos três tabletes de maconha, duas balanças de precisão, um embalador a vácuo e diversos materiais para endolação. A ocorrência foi apresentada, mas a dupla foi autuada e liberada, ficando apenas o material apreendido.

No distrito de Conselheiro Paulino, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) abordaram e prenderam um homem de 24 anos, com 44 papelotes de cocaína, na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova.