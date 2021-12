Árvore montada na Praça Dermeval Barbosa Moreira - Agência Ssecom/ PMNF

Publicado 02/12/2021 22:08

Nesta quinta-feira (2/12), o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), o Sesc RJ e a Prefeitura de Nova Friburgo abriram oficialmente as celebrações pelo Natal no município, com a ligação das decorações e um concerto da banda Euterpe Friburguense e Solistas.

Às 19h, a árvore de Natal montada na Praça Dermeval Barbosa Moreira, em frente à Catedral de São João Batista, no centro, assim como os demais equipamentos instalados na Avenida Alberto Braune e na Praça Getúlio Vargas, foram acessos, transformando os cenários. Somente a árvore de Natal da Praça Dermeval Barbosa Moreira possui 15 metros de altura, 800 metros de mangueira de led, 15 mil microleds e 83 enfeites iluminados.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, explica que o projeto de Natal conquistado junto a à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), executado pelo Sesc RJ e que tem apoio da Prefeitura Municipal, inclui, além da decoração, eventos culturais previstos para todo o mês de dezembro, e a volta do Vídeo Mapping, já promovido em 2020, que desenhará imagens, em looping, na fachada da Catedral, nos dias 16, 17 e 18, das 19 horas às 23 horas.