Mudas de Aroeira, Embaúba, Capororoca e Ipê foram plantadas no pico da Caledônia, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/11/2021 19:02

Mais de 40 pessoas participaram do mutirão de reflorestamento no pico da Caledônia, em Nova Friburgo, organizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio do Parque Estadual dos Três Picos (PETP). Na ação, foram plantadas mais de 350 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica na unidade de conservação.

Feito em parceria com os moradores do condomínio Canton Suisse, o mutirão contou com a participação de representantes do Centro Excursionista Fluminense (CEF), do SOS Vida Silvestre, da Reserva Ecológica de Guapiaçu, e com moradores dos arredores da unidade de conservação. A ação obedeceu todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 para garantir a saúde dos participantes.

Dentre as espécies doadas e plantadas pelo mutirão em três pontos diferentes, estão a Aroeira, a Embaúba, a Capororoca e o Ipê.

“Incentivamos o envolvimento da comunidade nas ações ambientais do Inea por todo o estado. Além do serviço ambiental prestado, o mutirão permite a integração entre a unidade de conservação, organizações e sociedade civil, algo muito importante para nós”, afirma o presidente do órgão, Philipe Campello.