Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 27/11/2021 14:09

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou a programação para a celebração do Natal no município. Com o tema “Um Encanto de Natal”, as festividades terão início no dia 2 de dezembro, com o concerto da Real Banda Euterpe Friburguense, na Praça Demerval Barbosa Moreira, às 18h.

As atividades ao longo do mês ainda incluem apresentações musicais, no formato pockets shows, de artistas friburguenses em um palco semelhante a uma caixa de presente; apresentações de corais; concertos com as centenárias bandas Euterpe e Campesina Friburguense; atrações esportivas e muito mais.

No dia 4 de dezembro está previsto um sobrevoo do Papai Noel, de helicóptero, pela cidade, com descida na pelo teleférico, saindo numa carreata da Praça do Suspiro, passando por Conselheiro Paulino e Olaria, terminando na Casa do Papai Noel, na Praça Demerval Barbosa Moreira, no Centro.

As atividades culturais são gratuitas e estendem-se até o dia 23 de dezembro, com várias opções também nos bairros da cidade. O projeto "Um Encanto de Natal" foi elaborado pelas secretarias de Turismo e Marketing e de Cultura e conta com apoio de diversas entidades e empresas de Nova Friburgo.