Visita à Usina de Asfalto de Nova Friburgo em abril deste ano - Divulgação

Visita à Usina de Asfalto de Nova Friburgo em abril deste ano Divulgação

Publicado 23/11/2021 18:09

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo desta terça-feira (23/11) o resultado do julgamento da licitação para a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de engenharia para a aplicação de massa asfáltica - pré-mistura quente (CBUQ). A empresa vencedora foi a Omega Construtora e Serviços LTDA, que apresentou o menor preço global e vai receber R$ 1.347.759,72.

O investimento, segundo a Prefeitura, é para atender as necessidades de aplicação de massa asfáltica para pavimentação e recapeamento de diversas ruas da cidade. O valor é justificado, uma vez que as reclamações sobre a qualidade das estradas são um problema real. No entanto, o município é o único da região a ter em seu território uma usina de asfalto quente, que foi inaugurada em 2015 e atualmente não realiza o beneficiamento de asfalto quente devido aos custos.

Em abril, o prefeito Johnny Maycon visitou a usina juntamente com o subsecretário de Cidades do Estado, Bernardo Rossi , a presidente do Instituto de Terras e Cartografia (ITERJ), Landijara Duarte, o vice-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ), Cledson Sampaio Bitencourt, o diretor do DER-RJ, José Newton, o vice-presidente da CEHAB, Nilson Villa. na ocasião, foi anunciada a possibilidade de retorno de funcionamento da usina por meio de convênio do DER com Nova Friburgo e outras cidades vizinhas,

Na época, o prefeito avaliou a possibilidade de reativação como positiva: “A nossa cidade tem uma localização privilegiada, sendo o centro do Estado do Rio de Janeiro, tem uma usina de asfalto que precisa ser reativada em benefício da nossa população e com capacidade para atender toda a região, produzindo 80 toneladas/hora. Por isso nos reunimos com demais prefeitos da região para tentar essa parceria e traçarmos um plano de trabalho, porque a nossa cidade precisa muito dessas intervenções”.