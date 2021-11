Voluntários participaram da instalação da sinalização na trilha da APA de Macaé de Cima - Divulgação Inea

Publicado 22/11/2021 14:19

Um grupo de voluntários liderados pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), realizaram a sinalização da trilha na Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Macaé de Cima entre a localidade de Theodoro, em Nova Friburgo, e o limite do município com Cachoeiras de Macacu. O trecho na unidade de conservação ganhou placas, com desenhos de pegadas, ao longo da trilha, totalizando 33 quilômetros de percurso sinalizado.

Sobre a marcação, o Inea divulgou que a sinalização que utiliza pegadas, foi desenvolvida pelo instituto hoje é o padrão de sinalização nacional para a Rede Brasileira de Trilhas, definida pela portaria conjunta 500/2020, dos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A sinalização rústica foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos e é utilizada no mundo inteiro, por sua simplicidade e baixo custo. A mesma faz uso dos marcos já existentes, tais como pontes, postes, cercas, porteiras entre outros, tentando impactar ao mínimo o local.

“A sinalização de uma trilha é uma importante estratégia, pois evita que os visitantes se percam no caminho, além de contribuir para ajudar no manejo, assegurando que as pessoas permaneçam em um traçado definido pela unidade de conservação, evitando o uso de “atalhos ou trilhas clandestinas”, disse Vicente Lutz, do Inea.

O trecho que recebeu a sinalização faz parte também da Trilha de Longo Curso Caminhos da Serra Mar e da Trilha de Longo Curso Oiapoque x Barra do Chuí. A mesma cruza uma bela região de Mata Atlântica, seguindo um dos rios mais importantes do Estado: o Rio Macaé, no trecho das cabeceiras. A atividade contou com o apoio da Superintendência Regional de Dois Rios do Inea, e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.