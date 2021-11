Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 17/11/2021 22:19

Os estabelecimentos de Nova Friburgo estão autorizados a funcionar no feriado do Dia da Consciência Negra, neste sábado (20/11). Para isso, as empresas precisam formalizar termo de adesão à convenção coletiva da categoria, firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, explica que o termo tem que ser oficializado sempre que os empresários decidirem abrir em feriados previstos no instrumento coletivo e ainda quando quiserem estender horário perto dos dias das Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crianças, assim como no período anterior ao Natal.

“O objetivo dos nossos sindicatos é contribuir para melhorar o desempenho do comércio local e, simultaneamente, manter os empregos do setor”, ressalta. Ele ainda lembra que tanto o funcionamento nos feriados quanto a ampliação do expediente são medidas facultativas, não obrigatórias. A convenção coletiva, acrescenta, preserva os direitos dos comerciários em sua integralidade.