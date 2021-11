Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais - Divulgação

Publicado 15/11/2021 15:56

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), atualizou a lista de unidades de escolas da rede municipal de ensino aptas ao retorno presencial. Com 83 das 120 unidades liberadas, o município atinge 69% das escolas com ensino presencial, mas o retorno continua sendo gradual, sendo atualizada semanalmente a listagem.

A SME relembra que a modalidade remota ainda é uma opção para as famílias que não quiserem que o estudante frequente as aulas presenciais. Além disso, as orientações dos protocolos de retorno às aulas presenciais, do decreto de número 1.090/2021, devem ser seguidas em toda a rede municipal, não sendo mais o bandeiramento estadual o parâmetro para as atividades.