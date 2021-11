O Lar Abrigo Amor a Jesus (LAJE), instituição filantrópica de longa permanência em Nova Friburgo, divulgou nesta quinta-feira (11/11), a lista com os presentes desejados pelos idosos atendidos para este Natal. A campanha de adoção dos vovôs e vovós do LAJE já se tornou uma tradição e os desejos são sempre muito simples, vão desde uma boneca até uma roupa, sandália e acessórios.Este ano, 53 idosos assistidos pelo LAJE compõem a lista. Como instituição de longa permanência, o abrigo tem capacidade para atender a acerca de 80 idosos: “O LAJE é uma entidade de administração espírita e sua diretoria é voluntária, com a finalidade estabelecida de atender com carinho, dedicação e muito amor àqueles que aqui residem e que o tempo tornou órfãos”, diz a missão da instituição.Para participar da campanha e doar um ou mais presentes, basta selecionar o nome do idoso e entregar o presente escolhido por ele na instituição, que fica na Rua Souza Cardoso, 403, no bairro Lagoinha. Por conta da pandemia e pensando na saúde dos residentes, é orientado que as pessoas façam contato com a instituição antes da visita. Informações podem ser solicitadas nos telefones da recepção(22) 2522-5130 ou (22) 2522-7102 e no número para doações (22) 98135-0511, além do site do LAJE e nas redes sociais oficiais.