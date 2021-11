Nova Friburgo divulga lista de sepulturas que poderão ser abertas caso as famílias não regularizem a situação - Paula Valviesse

Publicado 11/11/2021 16:40

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Departamento de Operação e Conservação de Cemitérios (DOCC), publicou no Diário Oficial um novo edital sobre sepulturas do Cemitério Trilha do Céu, na Estrada Fazenda da Laje, no distrito de Conselheiro Paulino, que estão com prazos de validade vencidos. Segundo o edital, pelo tempo, o cemitério pode abrir as sepulturas, sendo assim, as famílias interessadas em mantê-las têm um prazo até o dia 18 deste mês para apresentar requerimento e regularizar a situação.

A renovação é permitida por um prazo de três anos. De acordo com o edital, as sepulturas ficaram à disposição das famílias por cinco anos, mas o prazo de uso para sepultamentos venceu no mês de outubro, sendo necessária a renovação.