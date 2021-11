Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 09/11/2021 09:00

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo abriu mais um processo seletivo para a contratação de médicos para o Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com a Secretaria, o objetivo dessa vez é a formação de cadastro reserva para a contratação desses profissionais.

As vagas são para médicos socorristas, internistas, pediatras, CTI para unidade coronariana e geral. Todos com carga horária de 24 horas, nos finais de semana. Os candidatos devem realizar as inscrições entre esta terça (9/11) e a sexta-feira (12/11), de forma presencial, das 10h às 16h, na sala de gestão de crise, na Avenida Alberto Braune, 224, 1° andar.

O resultado da prova de títulos está previsto para ser publicado no dia 16 de novembro e a lista definitiva dos classificados deve sair no dia 19.