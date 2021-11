Droga e celulares apreendidos com suspeito depois de furar blitz da PM - Divulgação

Publicado 08/11/2021 18:02

Uma perseguição a um veículo suspeito na Avenida Governador Roberto Silveira, trecho da RJ-116 que liga o bairro de Duas Pedras ao distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, terminou em acidente, na madrugada desta segunda-feira (8/11), mas sem feridos. Um suspeito, de 18 anos, que conduzia o veículo, foi preso com 14 papelotes de cocaína e cinco aparelhos celulares.

Segundo os policiais militares do 11º BPM, o condutor do veículo ignorou a ordem de parada da PM e empreendeu fuga em alta velocidade pela avenida, mas perdeu o controle do veículo e acabou batendo na lateral da pista. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).