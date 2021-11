Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 06/11/2021 16:19

Nova Friburgo terminou essa semana com 80% da população, que faz parte dos públicos-alvos para receber a imunização contra a Covid-19, vacinada com a primeira dose. Até a quinta-feira (4/11), foram aplicadas 153.711 primeiras doses e 124.555 segundas doses.

Já o percentual da população com o cronograma vacinal completo é de 67%, contando pessoas que receberam as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. tendo sido aplicadas 4.360 vacinas de dose única.

Ainda de acordo com o boletim, até o momento, cerca de 12 mil doses de reforço (terceira dose) foram aplicadas em pessoas que fazem parte do público específico, como idosos acamados, imunossuprimidos e profissionais da saúde.

O município contabiliza 25.736 casos positivos de Covid-19 e 862 mortes pela doença. Com a cobertura vacinal, tem sido observada uma queda nas internações, estando atualmente o Hospital Municipal Raul Sertã, referência no tratamento da Covid-19 na cidade, com um leito de UTI ocupado e todos os leitos exclusivos de enfermaria vazios.