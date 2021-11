A Secretaria de Educação de Nova Friburgo divulgou as informações para ingresso e renovação de matrícula para o Ano Letivo de 2022, na rede municipal de ensino. O ingresso para novos alunos será feito pelo sistema de pré-matrícula on-line, disponibilizado no site da Prefeitura , exceto para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O sistema será aberto às 10h do dia 1° de dezembro e receberá inscrições até o dia 8 de dezembro.