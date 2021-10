Como na primeira campanha, alguns cães estão no local - Divulgação

Como na primeira campanha, alguns cães estão no local Divulgação

Publicado 30/10/2021 11:07

A segunda campanha de adoção responsável de 2021 em Nova Friburgo vai até às 16h deste sábado (30/10), na Estação Livre, no Centro,. A ação é realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), em parceria com os abrigos e grupos de proteção animal da cidade.

A campanha tem como objetivo encontrar lares especiais para cães e gatos carentes e que necessitam de uma família. Alguns dos cãezinhos disponíveis para adoção estarão no local, mas também é possível escolher através do mural de fotos que estará em exibição no evento.