Braulio Rezende, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/10/2021 18:47

Com a proximidade do Natal, maior período de vendas para o comércio, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Braulio Rezende, atendendo a solicitação dos comerciantes do município, enviou um ofício à Prefeitura de Nova Friburgo, denunciando aumento do comércio ilegal e pedindo a intesificação das ações de fiscalização.

Segundo Bráulio Rezende, os ambulantes não cadastrados e sem licença para comercializar seus produtos, vêm ocupando as calçadas da cidade, a cada dia em maior número, e esse número se multiplica nesta época do ano, com a proximidade do Natal. Por isso, na correspondência enviada ao gabinete do prefeito, Braulio acentuou que os camelôs fazem concorrência desleal ao comércio estabelecido, que paga pesados impostos, gera milhares de empregos e contribui para o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo.

Ele revelou que a CDL e o Sincomércio recebem reclamações constantes de empresários que relatam vários tipos de transtornos com a atuação dos vendedores ambulantes: “Muitas vezes, os camelôs se posicionam acintosamente na frente das lojas oferecendo produtos similares aos comercializados por elas”, comentou.