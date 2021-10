Cerca de 140 mil veículos devem passar pela RJ-116 no feriado prolongado de Finados

Praça do pedágio na RJ-116 - Divulgação

Praça do pedágio na RJ-116Divulgação

Publicado 28/10/2021 13:01

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, estima que cerca de 140 mil veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio da rodovia entre esta sexta-feira (29/10) e a terça-feira (2/11), Dia de Finados. Com isso, a partir das 12h de amanhã, a concessionária dá início a operação especial de feriado.

Durante os cinco dias, equipes estarão em plantão permanente em pontos estratégicos da RJ 116 para atender motoristas que necessitem de apoio emergencial. De acordo com a Rota 116, o maior volume de tráfego na rodovia deverá acontecer durante a tarde desta sexta-feira, quando motoristas devem se dirigir para as cidades da Região Serrana e do Centro-Norte do Estado e na tarde do dia 2, com o retorno dos turistas para as suas cidades de origem.

No último feriado, durante os cinco dias do feriadão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 122 mil veículos cruzaram a RJ-116.

Sobre a estrada, a concessionária orienta que os motoristas estejam atentos no trecho da Serra dos Três Picos, principalmente em caso de chuva ou neblina, evitando forçar ultrapassagens, e respeitando as placas de sinalização. Além disso, informa que as obras de reurbanização do Trevo de Cordeiro, no trecho Norte da RJ 116 na altura do município, estarão em andamento, assim como os serviços emergenciais de restauração de pavimento.