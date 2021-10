Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 28/10/2021 11:06

A Prefeitura de Nova Friburgo, assim como demais repartições públicas municipais, com exceção dos serviços essenciais, não terá expediente nas próximas segunda (1/11) e terça-feira (2/11). Isso porque o feriado do Dia do Servidor Público, que seria nesta quinta-feira (28/10), foi transferido.

Por decisão do Executivo, o feriado foi transferido para a próxima segunda-feira, emendando com o Dia de Finados e estabelecendo um super feriado no município. Os serviços nas repartições públicas retornam apenas na quarta-feira (3/11), com expediente normal.