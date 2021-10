Veículo utilizado no crime - Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:35

Na tarde desta segunda-feira (25/10), os policiais militares da radiopatrulha de Conquista, do 11º BPM de Nova Friburgo, de posse de informação de que um veículo, usado no sequestro de um jovem de 19 anos na cidade de São Fidélis, passaria pela Estrada Friburgo - Teresópolis, conseguiram abordar o carro e prender dois suspeitos, de 22 e 41 anos.

O rapto teria ocorrido por causa de dívidas da vítima com o tráfico de drogas. Durante a abordagem do veículo, o jovem foi resgatado. No automóvel ainda foi apreendida uma faca. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).