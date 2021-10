Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 21/10/2021 17:01

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu ampliar o público que pode receber a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Já nesta sexta-feira (22/10), idosos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose da Coronavac até o dia 3 de abril poderão receber o reforço da Pfizer nas unidades de saúde do município, assim como os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal até o dia 24 de setembro.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a ampliação e definição da data foi possível devido ao recebimento de novas doses de vacina. Sobre isso, a Coordenação de Imunização reitera que está seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio de Janeiro em cumprir o período de seis meses entre a segunda e terceira aplicação dos idosos e profissionais de saúde, assim como, o prazo de 28 dias para os imunossuprimidos graves.

Também nesta sexta-feira, o município realiza a campanha de vacinação de primeira dose para a população com mais de 12 anos e faz repescagem da segunda dose para a população com as vacinas aprazadas até a presente data. Neste caso, para quem tomou Astrazeneca, será feita a intercambialidade com a Pfizer.