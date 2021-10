Drogas estavam sepradas em pequenas cargas e seriam levadas para o bairro Alto do Floresta - Divulgação

Drogas estavam sepradas em pequenas cargas e seriam levadas para o bairro Alto do FlorestaDivulgação

Publicado 19/10/2021 19:53

Seis quilos de cocaína que estavam sendo trazidos do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para serem entregues ao tráfico no bairro Alto do Floresta, em Nova Friburgo, foram apreendidos pelos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º Batalhão de Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (19/10). Um homem, de 32 anos, foi preso na ação.

A droga estava sendo transportada em um veículo de passeio, que foi abordado pelos PMs na Avenida Euterpe Friburguense, no Centro. Ao ser preso, o motorista confirmou aos militares que era morador do Complexo e que entregaria o material para o gerente do tráfico do Alto do Floresta, conhecido pelo apelido “Salabia”.

O material estava separado em pouco mais de cem cargas, totalizando 8.455 unidades de cocaína já preparadas e embaladas para serem revendidas. O preso e as drogas foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde a ocorrência foi registrada.