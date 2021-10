Acolhimento de pessoas em situação de rua em Nova Friburgo - Divulgação

Acolhimento de pessoas em situação de rua em Nova Friburgo Divulgação

Publicado 18/10/2021 20:41

A Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo, dando continuidade ao processo de estruturação dos equipamentos de assistência, divulgou a informação de que a Prefeitura concluiu o processo de aquisição de alimentação, do tipo quentinhas, para atender as pessoas em situação de rua, que são assistidas nos dois pontos de apoio do município. Aos usuários dos pontos de apoio já eram oferecidas refeições de jantar e café da manhã.

Segundo a Secretaria, atualmente, o jantar é preparado na Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (Caivs) e enviado para as unidades. Ainda de acordo com a Assistência Social, as refeições são sempre preparadas e entregues no mesmo dia, para evitar o desperdício e proporcionar aos assistidos maior qualidade.

A Secretaria de Assistência Social reforça que atua diariamente nas abordagens com ações de integração em rede, com apoio da Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal, entre outras pastas.

Com foco no tratamento humanizado, a equipe busca acolher as pessoas em situação de rua e proporcionar, não apenas um local seguro e provisório para passar a noite, mas condições para que os assistidos consigam adquirir sua autonomia. Por essa razão, inclusive, a pasta mantém a proposta de ter abrigos temporários, com funcionamento na parte da noite.

A equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) vem acompanhando alguns dos usuários em situação de rua, promovendo abordagens de conscientização e oferecendo assistência. Mas infelizmente, nem todos aderem aos serviços oferecidos pela pasta e na maioria dos casos, a dependência química interfere na construção da autonomia. Em muitos dos casos, os usuários têm casa e família, mas os conflitos são gerados por vários aspectos sociais necessitando de um trabalho em rede para o acolhimento e para dirimir os conflitos.