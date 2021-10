O Hospital Municipal Raul Sertã, no centro de Nova Friburgo, recebeu nesta sexta-feira (15/10) mais equipamentos adquiridos pelo município por meio de licitação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os novos equipamentos serão usados para a ampliar o número de leitos na unidade, que atende não só o município, mas também pacientes das cidades vizinhas, sendo referência na região.

Foram entregues dez berços para o setor da maternidade, quatro cadeiras de rodas, dez mesas de escritório e 23 longarinas de três lugares. O hospital recebeu ainda uma caixa com novos aparelhos para medir pressão arterial.

Também nesta semana, a unidade recebeu 23 camas e colchões hospitalares, adquiridos por meio do pregão eletrônico , realizado em julho de 2021. Foram comprados dois tipos de camas, as mecânicas, de aço, com movimento de pé, dorsal e lombar, são para espaços de enfermarias abertas. Diante disso, elas substituirão as eletrônicas que estão nas alas de enfermaria. As elétricas são indicadas para Centro de Tratamento Intensivo (CTI), e serão utilizadas para abertura dos leitos do novo CTI.