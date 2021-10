Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 16/10/2021 13:29

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, cumpriu um mandado de prisão, nesta sexta-feira (15/10), contra um homem de 43 anos, acusado de acariciar de forma libidinosa sua própria enteada, em março de 2020. Na época, a criança tinha apenas três anos e o homem chegou a ser preso em flagrante, mas, após sentença condenatória, ganhou o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a delegada titular da Deam, Mariana Thomé de Moraes, ao final do processo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a condenação, o que resultou no mandado de prisão condenatória, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, que foi cumprido em menos de 24 horas pelos agentes da especializada.