Mais de mil unidades de cocaína apreendidas em ação da PM no feriado em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 14/10/2021 08:00

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta terça-feira (12/10), os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo realizaram mais uma ação de combate ao tráfico de drogas no município. A ação aconteceu no Alto de Olaria e em Olaria e resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos e na apreensão de mais de mil papelotes de cocaína.

De posse de denúncias sobre a movimentação de suspeitos envolvidos com o tráfico na Rua Uruguaiana, os PMs do Serviço Reservado procederam até o local e realizaram a abordagem. Ao notarem a presença dos militares, os suspeitos fugiram, mas um adolescentes foi detido e encaminhado para a 151ª DP (nova Friburgo), onde o caso foi registrado.

Em apenas uma ação foram retirados das ruas 1.038 papelotes de cocaína e 40 reais em dinheiro.