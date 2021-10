Concessionária de água de Nova Friburgo anunciou o fim das medidas de racionamento - Divulgação

Publicado 13/10/2021 16:29

A Concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta quarta-feira (13/10), sobre a suspensão do sistema de abastecimento periódico, que estava em vigor desde setembro para os bairros abastecidos pelo Sistema Caledônia. A medida, segundo a concessionária, foi necessária para reduzir os impactos no fornecimento de água para as regiões mais afetadas durante a estiagem.

A suspensão do Plano de Abastecimento Periódico se deu devido a normalização do fornecimento de água em função das chuvas dos últimos dias, que contribuíram para a recuperação do manancial que abastece os bairros Alto de Olaria, Cônego, Bairro da Graça, Cascatinha, Granja do Céu, Sítio São Luís, Vargem Grande e parte de Olaria.

Sobre a situação, a concessionária ainda agradeceu a colaboração e a compreensão de todos os clientes no enfrentamento no que informou ser a crise hídrica em mais de 90 anos e reforça que todos os Sistemas de Abastecimento da cidade estão operando com o volume de água ideal para o pleno abastecimento de todas as localidades.