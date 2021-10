Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 10/10/2021 10:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua com a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população. Com as novas diretrizes divulgadas pelo Ministério da Saúde, não há mais tempo de espera para as pessoas que receberam a imunização contra a Covid-19.

A vacina está sendo aplicada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, no Centro de Saúde Doutor Sílvio Henrique Braune, no Suspiro, e nos postos de saúde Doutor Tunney Kassuga, em Olaria, e Doutor Waldir Costa, em Conselheiro Paulino.

Já na Unidade Básica de Saúde, da Estratégia de Saúde da Família (UBS/ ESF), do bairro São Geraldo, a aplicação da vacina contra influenza acontece neste mesmo horário, às terças e quintas-feiras.