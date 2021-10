Johnny Maycon e a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver - Divulgação

Johnny Maycon e a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana OliverDivulgação

Publicado 07/10/2021 19:41

A diretora de Operações da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), Tatiana Oliver, esteve em Nova Friburgo na terça-feira (5/10) para assinatura de um convênio com a Prefeitura do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado para os microempreendedores locais.

A assinatura do convênio pelo prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, aconteceu na sede do Executivo: “Agradeço a AgeRio por abrir essa porta para o município de Nova Friburgo. Tenho certeza que será o primeiro passo na geração de benefícios aos microempreendedores, principalmente nesse momento tão crítico devido ao impacto da pandemia”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, a diretora de Operações da AgeRio destacou as vocações do município: “Assinar esse convênio de Microcrédito Produtivo Orientado com Nova Friburgo mostra mais uma vez o olhar do Governo do Estado para todos do Interior. É gratificante assinar a parceria com um município que possui diversas atividades de destaque, como o de Moda Íntima, Agricultura, Artesanato, entre outras. Para a AgeRio é muito importante essa aproximação com as prefeituras porque muitos empreendedores não sabem que há uma oferta de linha de crédito extremamente atrativa para ampliação dos seus negócios”, disse Tatiana Oliver.