Prefeito de Nova Friburgo esteve no novo centro cirúrgico do Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Prefeito de Nova Friburgo esteve no novo centro cirúrgico do Hospital Municipal Raul Sertã Divulgação

Publicado 06/10/2021 19:32

Nesta terça-feira (5/10), o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, esteve no Hospital Municipal Raul Sertã, acompanhado da secretária de Saúde, Nicole Cipriano, e do secretário de Governo e Assistência Social, Marcinho Alves, para vistoriar as instalações do novo Centro Cirúrgico da unidade. Segundo o prefeito, a expectativa é que a nova ala seja inaugurada ainda este ano.

Na ocasião, o prefeito destacou o número de inscritos no último processo seletivo realizado pelo município para contratação de médicos e ainda afirmou que a Prefeitura está buscando, através da Procuradoria-Geral, resolver a questão da empresa vencedora da licitação para aquisição de medicamentos e que, até o momento, não cumpriu com o contrato: “A gente teve a feliz notícia recente que foram 118 médicos inscritos no último processo seletivo”.

De acordo com a prefeitura, o novo centro cirúrgico contará com seis salas cirúrgicas, três autoclave de barreira, unidade de recuperação pós-anestésica e uma Central de Material Estéril (CME).

“Estamos avançando para solucionar problemas antigos da saúde em Nova Friburgo, a abertura desse novo espaço dará mais eficiência e dignidade aos nossos pacientes e profissionais do setor”, publicou Johnny Maycon em suas redes sociais.