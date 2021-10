Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Plenário da Câmara de Vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 05/10/2021 21:03

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo deu início nesta terça-feira (5/10) às audiências públicas sobre as Leis Orçamentárias, que tem como objetivo debater as leis orçamentárias do município, incluindo na peça final ideias, opiniões e sugestões da população. Para contribuir, as pessoas podem enviar os comentários por meio da plataforma e-Democracia , do Legislativo.

A primeira pauta do dia foi o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, no qual o Executivo mostrou a previsão de arrecadação e onde pretende gastar este dinheiro, já que contém a previsão das receitas e a fixação das despesas para o exercício financeiro seguinte.

Depois foi discutido o Plano Plurianual (PPA), o planejamento governamental que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, organizado em programas, estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população.

A primeira audiência foi conduzida pela Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento (CFOTP) da Câmara Municipal de Nova Friburgo que, por meio de planilhas, fará uma exposição comparativa dos dados dos anos de 2021 e 2022.

Nesta terça-feira, foram convidados a participar a secretária municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Juliana Herdy Geraldi; o secretário de Mobilidade Urbana, Fabrício Corrêa Medeiros; e os parlamentares.

Como a Lei Orgânica de Nova Friburgo e o Regimento Interno determinam pelo menos três, as próximas edições estão previstas para os dias 12 e 19 de outubro. Os encontros seguirão acontecendo de forma presencial, mas sendo transmitidos no canal da Câmara no Youtube e com a participação da população no portal.