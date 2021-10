Drogas apreendidas em ação da PM em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 05/10/2021 17:11

Nesta segunda-feira (4/10), os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo fizeram batidas nos bairros Catarcione e Alto do Floresta e conseguiram apreender 788 papelotes de cocaína. Somando com as ações de combate ao tráfico realizadas no final de semana, o 11º BPM tirou das ruas 1.343 unidades da drogas e prendeu XX suspeitos.

No Catarcione, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), com informações sobre o movimento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estariam na Rua Eugênio Nideck, conseguiram apreender uma sacola contendo 507 papelotes de cocaína. A droga foi deixada para trás, quando os suspeitos fugiram devido a aproximação dos PMs.

No Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, a ação de combate ao tráfico realizada pelos PMs do Serviço Reservado terminou com a prisão de dois suspeitos, de 18 e 31 anos, e a apreensão de 281 papelotes de cocaína, 70 unidades de maconha e a quantia de R$ 75. A abordagem dos suspeitos aconteceu na Rua Aureliano Barbosa Faria.

No domingo (3/10), os PMs do Serviço Reservado apreenderam quatro adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino. Com o grupo foram apreendidas 18 unidades de maconha.

No sábado (2/10), denúncias sobre tráfico de drogas levaram os PMs do Serviço Reservado até a Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, onde dois adolescentes foram abordados. Com a dupla foram apreendidas 130 papelotes de cocaína.

Na sexta-feira (1/10), os PMs do Serviço Reservado realizaram duas batidas. Na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, um suspeito de 18 anos foi preso com 157 unidades de cocaína, um rádio transmissor, um carregador de rádio e R$ 20. Na Rua Souza Miranda, no Alto de Olaria, dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos e foram apreendidos 250 papelotes de cocaína e 75 unidades de pedra de crack.

Todas as ocorrências foram apresentadas e registradas na 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, no centro.