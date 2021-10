Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 04/10/2021 22:31 | Atualizado 04/10/2021 22:32

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará processo seletivo ofertando 20 vagas para o curso técnico em enfermagem da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, no Centro. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 11 e 15 de outubro.

A inscrição deverá ser feita no site da Prefeitura . O cartão de confirmação de inscrição estará disponível para impressão no mesmo link. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo até a data da matrícula, que será em fevereiro de 2022.

A seleção será feita por meio de uma prova discursiva aplicada presencialmente, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação (dissertativo-argumentativa) sobre algum tema ligado à área da saúde. A avaliação será no dia 31 de outubro com hora e local a serem divulgados no dia 19 deste mês, no Diário Oficial do Município, pelo site da Prefeitura de Nova Friburgo.

Vale destacar que orientações de segurança sanitária deverão ser seguidas devido a pandemia da Covid-19. Na entrada dos locais de prova será disponibilizado álcool em gel 70% para higienização das mãos. Além disso, o uso de máscaras enquanto perdurar a permanência do candidato para realização da prova é obrigatório. Outra medida é o distanciamento físico de, no mínimo, um metro entre os demais candidatos e entre os aplicadores da prova. Caso a pessoa esteja com sintomas do coronavírus, ela não deverá comparecer.

O resultado do processo seletivo para o curso técnico em enfermagem será publicado no dia 8 de dezembro, no Diário Oficial do Município. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2022, de acordo com o calendário escolar disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.