Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova Faol - Paula Valviesse

Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova FaolPaula Valviesse

Publicado 01/10/2021 21:25 | Atualizado 01/10/2021 21:38

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta sexta-feira (1/10) sobre a assinatura do contrato para prestação do serviço de transporte coletivo com a empresa Nova Faol . Desde 2018, o serviço de transporte coletivo no município estava sem licitação e a empresa em questão vinha sendo responsável pelos ônibus que circulam na cidade. Sobre isso, o contrato em si só foi firmado depois da empresa vencedora da última licitação desistir do serviço.

A Nova Faol assumiu o serviço de transporte no lugar da Itapemirim, que venceu a licitação em caráter emergencial realizada pela Prefeitura de Nova Friburgo . Segundo a Prefeitura, o atual contrato foi homologado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo, com participação do Ministério Público Estadual, tendo sido assinado nesta sexta-feira (30/09).

O contrato tem vigência de um ano, período no qual, de acordo com a Prefeitura, será elaborado o edital de licitação do transporte: “Ao longo do lapso temporal de um ano, o município irá realizar processo licitatório para a contratação de concessionária visando a prestação dos serviços de forma definitiva, a fim de que a população receba o serviço de transporte mais moderno e eficaz”, diz comunicado.

A última licitação para este serviço teve como vencedora a empresa Nova Faol. O contrato de concessão, com duração de dez anos, entre a empresa Nova Faol, à época chamada Friburgo Auto Ônibus LTDA, e a Prefeitura venceu no dia 23 de setembro de 2018. Mas sem a realização de nova licitação, a empresa continuou prestando o serviço por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a empresa, a Prefeitura e o Ministério Público.