Outubro RosaDivulgação

Publicado 30/09/2021 17:38

Nesta sexta-feira (1/10), Nova Friburgo inicia a campanha Outubro Rosa, pela conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama e de colo de útero. Para isso, neste dia será realizado o “Dia Rosa”, pela Secretaria Municipal de Saúde, em todas as unidades de saúde da cidade.

Nesta sexta, das 9h às 13h, serão feitas solicitações de mamografia para as mulheres com 50 a 69 anos. A iniciativa é chamada de ‘’mamografia de rastreamento’’, sendo indicada a realização a cada dois anos pelo Ministério da Saúde para a detecção precoce do câncer de mama nessa faixa etária. A coleta de preventivos também será feita nas mulheres dessas idades que procurarem um ponto de atendimento.

O Dia Rosa será promovido em todas as Unidades Básicas de Saúde: Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro, Posto de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Posto de Saúde Waldir Costa, em Conselheiro Paulino, Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira e na UBS/ESF de São Geraldo.

A ação também será realizada nas Estratégias de Saúde da Família de Campo do Coelho, Conquista, Amparo, Riograndina, Olaria (I, II e III), Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha e Mury.

A secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, disse estar contente com a ação e ressaltou a importância do Outubro Rosa. ‘’É extremamente relevante que possamos ampliar cada vez mais o acesso das mulheres na prevenção e no combate ao câncer de mama. Esperamos que ações como essa se estendam para além do mês de outubro".