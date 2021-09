Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Hospital Municipal Raul Sertã em Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 28/09/2021 18:06

Encerra nesta quarta-feira (29/09), às 17h, o prazo para que os candidatos em participar do processo seletivo para a contratação de médicos, promovido pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, façam as inscrições e entreguem a documentação necessária. O processo seletivo tem como objetivo a contratação e também cadastro reserva desses profissionais, para atuar nas unidades de saúde do município.

O edital foi publicado no dia 17 deste mês, no Diário Oficial Eletrônico. As especializações médicas presentes no edital são: socorrista; internista; CTI; pediatra; ortopedista; anestesiologista; cirurgião geral; e pediatra neonatologista. Já a carga horária e os dias trabalhados variam.