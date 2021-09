Serviço de iluminação em Riograndina, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 25/09/2021 18:46

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está dando andamento no serviço de Iluminação Pública na cidade e divulgou um balanço dos atendimentos já prestados. Na última semana, o trabalho aconteceu em Riograndina, atendendo trinta ruas da região central do distrito (do início ao ponto final) e da localidade do Maringá. No total, 108 pontos foram identificados e as lâmpadas trocadas.

Segundo a Secretaria, o cronograma e o mapeamento foi feito pela administração de Riograndina e a execução do serviço ficou a cargo das equipes do setor de iluminação pública. “Elaboramos um cronograma, mapeando todo o bairro para atender a comunidade com o serviço de iluminação pública. O objetivo nesse primeiro momento era iluminar o bairro o mais rápido possível. Então, em dois dias de trabalho, as equipes do setor de iluminação conseguiram atender todas as ruas mapeadas fazendo a troca de lâmpadas e manutenção”, comentou o administrador de Riograndina, Ricardo Preto.

O mapeamento foi realizado de 30 de agosto a 3 de setembro, no período noturno, e a troca das lâmpadas foi iniciada no dia 17 de setembro, sendo realizada por três equipes durante o dia e duas no período da noite. Na região central e no ponto final de Riograndina, foram atendidas 12 ruas, com o total de 36 lâmpadas trocadas. Na entrada de Riograndina, o trabalho aconteceu em 8 ruas e, somando a um trecho da RJ-148, totalizou 56 lâmpadas trocadas. E na região do Maringá, o serviço atendeu 9 ruas, com a substituição de 16 lâmpadas.

serviço de iluminação pública em Nova Friburgo foi retomado na segunda quinzena de agosto , com a chegada dos três caminhões licitados para realização do trabalho. A Secretaria de Serviços Públicos tem organizado o atendimento por bairros, conforme as demandas protocoladas junto ao setor. Neste primeiro mês após a retomada do serviço, 3.700 demandas já foram atendidas, contemplando 44 bairros de Nova Friburgo.

“O serviço vem sendo realizado por três equipes diurnas e três equipes noturnas e estamos atendendo as demandas por ordem de serviço que a população abriu. Temos feito rondas noturnas por bairros identificando os postes apagados para que a equipe diurna possa realizar a troca das lâmpadas”, explicou Eduardo Trigo, secretário de Serviços Públicos.

O secretário salientou, ainda, a importância da colaboração da população para que os trabalhos possam ser executados conforme o cronograma: “Em alguns casos não alcançamos êxito no serviço, como ruas curtas e com veículos estacionados que impedem o acesso do caminhão para realizar a troca das lâmpadas. Quando isso acontece, precisamos retornar numa outra data para sanar a demanda” – explicou Eduardo.

Para solicitar manutenção, troca de lâmpadas ou informar a falta de iluminação em uma rua, basta ligar para o telefone (22) 2525-9125, das 9h às 17h, e protocolar o pedido.