Reunião na 151ª DP de Nova Friburgo - Divulgação

Reunião na 151ª DP de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 23/09/2021 19:34

Na manhã desta quinta-feira (23/09), o delegado titular da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, acompanhado da sua equipe, promoveu uma reunião com responsáveis por empresas de motoboys e também pessoas de interesse para tratar de assuntos relacionados à atividade de entrega no município.

A reunião abordou a realização da atividade no sentido da adequação às regras legais e normas de trânsito, sobretudo no que se refere à conscientização dos profissionais. Segundo o delegado, o relacionamento entre a Pcerj e os motociclistas, por meio dos responsáveis pelas empresas, tem como objetivo ajudar a evitar a “eventual tomada de medidas policiais em desfavor dos que insistem em inobservar as normas de trânsito”.