Poda de árvores no acostamento da RJ-116, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/09/2021 10:47

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela manutenção da RJ-116 (Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco) informou nesta terça-feira (21/09) que está sendo realizado o serviço de poda das árvores, que estão no acostamento da rodovia, na altura do bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo.

De acordo com a concessionária, o serviço deve durar até às 16h e está sendo realizado junto com a concessionária de energia, Energisa, sendo um trabalho preventivo, ou seja, tem como objetivo evitar incidentes e queda de energia, principalmente no período das chuvas de verão.

Por causa do serviço, o tráfego no local funciona no sistema de Pare e Siga para a segurança dos profissionais e dos usuários da rodovia. Além disso, os motoristas são orientados a circular pelo trecho em baixa velocidade, respeitar as orientações dos operadores de tráfego que estão no local e não forçar ultrapassagens.