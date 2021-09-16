Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

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Nesta sexta-feira (17/09), a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, faz repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos que ainda não recebeu o imunizante.
A vacinação acontecerá das 9h às 15h, na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão). em Conselheiro Paulino; e na UBS/ESF de São Geraldo. Das 9h às 13h, também haverá imunização nas Estratégias de Lumiar, Mury, Campo do Coelho, Amparo e Salinas.
Para receber o imunizante é preciso apresentar documentos de identidade com foto (CPF e RG), comprovante de residência, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação.
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