Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 16/09/2021 13:00

Nesta sexta-feira (17/09), a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, faz repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos que ainda não recebeu o imunizante.

A vacinação acontecerá das 9h às 15h, na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão). em Conselheiro Paulino; e na UBS/ESF de São Geraldo. Das 9h às 13h, também haverá imunização nas Estratégias de Lumiar, Mury, Campo do Coelho, Amparo e Salinas.

Para receber o imunizante é preciso apresentar documentos de identidade com foto (CPF e RG), comprovante de residência, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação.