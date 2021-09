O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, participou da entrega das cestas básicas pelo programa do Sesc-RJ - Divulgação

Em cerimônia virtual, realizada nesta quarta-feira (15/09), o programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ deu posse a 20 embaixadores, que ficarão responsáveis pela interlocução com doadores nas diferentes áreas do Estado. A intenção é aumentar a captação de donativos, de maneira a ampliar o alcance do programa, que atua há 20 anos no combate à fome e ao desperdício, recolhendo de quem pode contribuir e passando às mãos de quem necessita. Braulio Rezende, presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo, foi escolhido o embaixador do Mesa Brasil na região.

“Eu me sinto muito honrado por representar na nossa cidade e nos municípios vizinhos um projeto da magnitude do Mesa Brasil. Pretendo trabalhar com afinco para conseguir mais parceiros e estender o atendimento a um número maior de friburguenses que enfrentem carência de alimentos”, declarou Braulio.

Os produtos arrecadados pelo programa são direcionados a entidades socioassistenciais, como asilos e creches, que fazem os alimentos chegarem a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, os donativos foram obtidos junto a 71 parceiros e favoreceram 541 instituições. Durante a pandemia, até 31 de agosto, o Mesa Brasil Sesc RJ distribuiu no Estado mais de 3,2 mil toneladas de alimentos – tanto não perecíveis quanto in natura.

Além das instituições cadastradas pelas paróquias, que recebem alimentos mensalmente, em Nova Friburgo, em 2021, o programa beneficiou mais 650 famílias: 450 em abril, com cinco toneladas de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), e 200 em julho, com mais três toneladas em cestas básicas.

O Mesa Brasil Sesc RJ ainda orienta os cozinheiros das entidades contempladas a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando, de forma criativa e saborosa, partes quase sempre descartadas. O programa também opera em episódios de calamidade, como desastres naturais e humanos.

Sincomércio e Sesc estão ligados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Sistema Fecomércio RJ).