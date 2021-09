O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, ao lado do novo secretário de Agricultura, Ocimar Teixeira - Divulgação

Publicado 14/09/2021 08:00

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as suas redes sociais na noite desta segunda-feira (13/09) para informar sobre mais uma mudança em seu secretariado. De acordo com a publicação, com o desligamento do secretário de Agricultura, Marcelo Silva, quem assume a pasta é Ocimar Teixeira.

Sobre a mudança, o prefeito não deu detalhes quanto ao que motivou o desligamento do secretário anterior, mas afirmou que o nome de Ocimar Teixeira foi indicado por associações, sindicatos e cooperativas de agricultores locais.

”Ocimar Teixeira tem forte ligação com o setor da Agricultura e vasta experiência. Ele é técnico agrícola e administrador de empresas, funcionário concursado da Emater há 12 anos e já foi técnico da Secretaria Municipal de Agricultura entre 2007 e 2009”, escreveu o prefeito.