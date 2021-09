Drogas apreendidas pelos PMs do 11º BPM de Nova Friburgo em uma das ações de combate ao tráfico - Divulgação

Publicado 13/09/2021 22:18

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam dois suspeitos, apreenderam 104 papelotes de cocaína e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 762, com três munições, em ações de combate ao tráfico no sábado (11/09) e no domingo (12/09). Além disso, duas pessoas abordadas com uma pequena quantidade de drogas foram encaminhadas para a 151 DP (Nova Friburgo) e depois liberadas.

No domingo, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 18 anos, com 45 papelotes de cocaína. O suspeito foi abordado na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova III, no distrito de Conselheiro Paulino.

No sábado, os PMs do Patamo, após denúncia sobre homens armados circulando na Estrada que liga os bairros Cascatinha e São Lourenço, conseguiram apreender uma sacola contendo uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 762, com três munições. Segundo os PMs, a arma teria sido descartada por uma dupla, em uma motocicleta, que fugiu ao perceber a presença da viatura.

Também no sábado, duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia, após abordagem da PM na Rua Tomás, no loteamento Bom Jesus, na Chácara do Paraíso. Com a dupla foram apreendidos 14 papelotes de cocaína.