Felippe Schenquel, no centro da cidade, segurando o cartaz da ação Divulgação

Publicado 10/09/2021 21:50

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Gerência de Saúde Mental, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Subsecretaria Municipal de Comunicação Social (Ssecom), lançou nesta sexta-feira (10/09), Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o segundo vídeo produzido especialmente para a programação do Setembro Amarelo.