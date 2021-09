Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/09/2021 21:21

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo realiza, nesta quinta-feira (9/09), a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer na população que estiver com as doses marcadas até a presente data.

A vacinação acontece das 9h às 15h na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), que fica no bairro Lagoinha. Para receber o imunizante é necessário ter em mãos o CPF, RG, cartão do SUS, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação que comprove a primeira dose.

A Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização estão aguardando o envio de uma nova remessa da vacina Astrazeneca para divulgar um novo calendário de vacinação para quem está com as doses aprazadas a partir do dia 9.