Drogas apreendidas em abordagem da PM de Nova Friburgo, no sábado - Divulgação

Publicado 06/09/2021 20:22

No sábado (4/09), policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo que estavam de folga, receberam informações sobre um veículo que estava chegando do Rio de Janeiro com grande quantidade de drogas. Os PMs então conseguiram abordar o veículo na Avenida Manoel Carneiro de Menezes, no bairro Ponte da Saudade, e prenderam um homem de 36 anos e uma mulher, de 33, por tráfico de drogas.

Com o casal foram apreendidos 230 unidades de maconha, totalizando 984 gramas, 550 unidades de cocaína, totalizando 595 gramas, e 49 frascos de Black Lança. A ocorrência foi apresentada na 151° DP onde os acusados foram autuados permanecendo presos e todo material apreendido.

Também no sábado, os PMs do Serviço Reservado, em ação de combate ao tráfico na Rua Uruguaiana, no bairro Alto de Olaria, prenderam um homem de 22 anos e apreenderam 20 unidades de cocaína.

No domingo (5/09), um homem de 71 anos foi preso com uma garrucha calibre 36, cinco munições e um simulacro de pistola. Ele foi abordado pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Rua Das Laranjeiras, no distrito de Conselheiro Paulino, após denúncia.