Publicado 04/09/2021 12:52

Nova Friburgo recebe a partir deste domingo (5/09) a primeira edição do “Friburgo Lumi Festival”. Quem passar pela Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, poderá observar criações compostas por fios de lâmpadas LED, cabos e lâmpadas comuns. As obras foram confeccionadas utilizando 200 metros de LED, 44 lâmpadas e 1 cortina em LED. O objetivo é proporcionar ao friburguense e aos turistas as mesmas experiências de festivais de luz pelo mundo, como os de Genebra, na Suíça; Londres, na Inglaterra; e Lyon, na França.

As obras ficarão expostas até o dia 20 deste mês, serão duas semanas em que espaços públicos na cidade conhecida como “Suíça Brasileira” receberão obras de arte compostas por luz e muita criatividade. É a primeira vez que a cidade recebe o projeto.

Ao todo, 18 pessoas estão envolvidas na organização do Festival, grande parte de profissionais de Nova Friburgo, como uma forma de estimular a economia da cidade. O investimento estimado é de R$ 50 mil, obtidos por meio da Lei Aldir Blanc.

Para o público, o “Friburgo Lumi Festival é gratuito”. As obras ficam afastadas uma da outra, e um integrante da organização estará no local para evitar aglomerações, não havendo interatividade durante a visitação, em respeito às medidas de segurança e enfrentamento da pandemia de Covid-19. Contudo, também é possível acompanhar a exposição de casa, todas as obras também estarão disponíveis nas redes sociais do evento @friburgolumifestival

“Diversas cidades no mundo têm realizado seus festivais de luzes, posicionando essas cidades como destinos turísticos e como locais propícios para desenvolvimento das artes”, ressalta o produtor friburguense e organizador do evento, Gustavo Portella.

Serão montadas três instalações luminosas e quatro intervenções luminosas com bonecos de luz, além de um letreiro iluminado. As composições são da artista plástica e professora friburguense, Denise Berbert; da arquiteta, professora e artista friburguense, Nubia Gremion; do professor e artista Guto Nóbrega em parceria com a artista visual Patrícia Freire, com o apoio do aramista Rafael Turatti. As obras serão ligadas sempre durante a noite.

“A proposta do Lumi Festival é criar um espaço expositivo em praça pública, iluminando arquiteturas, paisagens e espaços da cidade, ao mesmo tempo que valoriza os artistas locais”, acrescenta Gustavo.

Após o fim do Friburgo Lumi Festival, as obras serão levadas para o Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Niterói.

Conheça os artistas:

Denise Berbert – Artista plástica e arte educadora friburguense com atuação nacional e internacional. Denise é formada em Arte Educação (com habilitação em Artes Plásticas), tendo sido professora na rede pública e privada. Em 2007, recebeu do Grupo Gama o prêmio Galdino do Valle, em Nova Friburgo, pelo conjunto de sua obra. Desde então, Denise realizou exposições em diversos locais do Brasil. Entre os quais, destacam-se as exposições na Casa Design, na Vogue Gallery Brasil, na Expo Arte SP, na Mostra Rio de Arquitetura e Design e em um camarote na Sapucaí.

Fora do país, já expôs no ArtBrazil em Fort Lauderdale (Flórida - Estados Unidos), Carrousel du Louvre (França), na Schau-Art (Alemanha), no Salão de Arte Brasileira (Liechtenstein), na Saphira & Ventura Gallery e na ONU (Estados Unidos), entre outras galerias pelo mundo. Em 2018, Denise recebeu uma homenagem por seu trabalho artístico na comemoração dos 200 anos de Nova Friburgo.

Guto Nóbrega – Artista, educador e pesquisador. Guto é pós-doutor pela UnB, linha Arte e Tecnologia do PPGAV/UnB (2019), doutor (2009) em Interactive Arts pelo Programa de Pós-Graduação Planetary Collegium, University of Plymouth, UK, onde desenvolveu pesquisa sob orientação do Prof. Roy Ascott. É também artista, pesquisador, Mestre em Comunicação, Tecnologia e Estética pela ECO-UFRJ (2003) e Bacharel em gravura pela EBA/UFRJ (1998).

Guto Nóbrega também fundou e atua como um dos coordenadores do Nano - Núcleo de Arte e Novos Organismos, espaço de pesquisa para investigação e criação artística no campo de interseção entre arte, ciência, tecnologia e natureza. Desde 2019 é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. Seus trabalhos têm sido exibidos amplamente no Brasil e no exterior.

Núbia Gremion – Artista, arquiteta e professora friburguense, com atuação no Brasil e na Itália. Núbia é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ com intercâmbio na Università degli Studi Roma Tre (Itália). É especialista em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Civis pela Escola Politécnica da UFRJ, certificada em Acessibilidade pela Prefeitura de São Paulo e docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá.

Recebeu o prêmio “Agritecture and Landscape 2015” para projetos arquitetônicos e de paisagem sustentável. A frente do seu escritório Nu Studio, realiza projetos de luminotécnica e de mobiliários, projetos de interiores, residenciais, corporativos, institucionais a legalização e gerenciamento de obras. Núbia é também atriz, cenógrafa e cronista.

Pat Freire – Artista plástica e pesquisadora, com bacharelado em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Pat Freire já expôs em galerias e instituições de arte no Brasil e no exterior, como: Museu Nacional de Belas Artes/RJ, Galeria Cândido Mendes/RJ, Sesc Copacabana/RJ; Galeria de Arte UFF/Niterói; Blackheath Gallery/Londres; Galeria Aritza/Bilbao; Leilão Néret-Minet/Paris. Recebeu bolsa-residência no International Landscape Workshop - Blanca/Espanha; Goethe Institute.

Pat Freire também é mestre pelo Programa de Estudos Contemporâneos das Artes na UFF, com pesquisa intitulada “Olhar em Transe: Da Natureza da Pintura como Reconexão com o Mundo”, cujo foco é a conexão com a natureza e a capacidade de perceber suas influências em nosso comportamento, e a pintura como meio de visualização desse processo que mistura o fazer artístico e as relações com o meio ambiente.