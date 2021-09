A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo emitiu uma nota sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais, no qual os vereadores aparecem dançando no plenário. De acordo com o Legislativo, o vídeo foi tirado do contexto, sendo parte da solenidade realizada nesta quarta-feira (1/08), em virtude ao “Dia do Educador Físico”, que foi requerida, presidida e organizada pelo também professor da área e vereador André.

O vereador professor André é muito conhecido na cidade pelos trabalhos de ginástica que realiza, especialmente com a terceira idade. Ao encerrar a sessão parabenizando os profissionais da área pela data, o vereador convida a colega parlamentar, Maiara Felicio a se juntar a ele no centro do plenário e chama todos os outros parlamentares para executar alguns exercícios, sendo correspondido por todos os participantes da solenidade.“A Casa Legislativa informa que a solenidade ocorreu no dia em que não houve as sessões habituais da Câmara, portanto os trabalhos em prol da cidade não pararam. O evento consistiu em debates sobre a questão da defasagem de profissionais da área em escolas públicas; a importância da atividade física para a saúde mental e para as articulações do corpo; além da questão das atividades dos educadores para a área médica. A solenidade contou com as presenças de diversos representantes da categoria entre professores universitários, Conselho Regional de Educação Física – CREF e grupos de ginásticas”, diz a nota.Sobre a dança, o Legislativo esclarece que, durante o encerramento, e apenas neste momento, o vereador, propositor do evento, exemplificou a importância da atividade física convidando os presentes a se exercitarem com a demonstração de uma dança, conforme mostra o vídeo da solenidade na íntegra, que pode ser assistido no canal da Câmara do Youtube “A Câmara Municipal de Nova Friburgo reconhece suas atribuições e responsabilidades com os cidadãos e jamais zombaria da sociedade como estão relatando nos vídeos que circulam pela internet”, conclui a nota.