Foi confirmada nesta quinta-feira (2/09) a morte do empresário friburguense Wellington Braga de Mello, de 75 anos, baleado no dia 13 de agosto pelo genro, o tabelião Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos, de 43 anos. O crime bárbaro que chocou o município aconteceu na residência da família, no Cônego . Segundo a polícia, Ricardo teria atirado contra a esposa, Nahaty Gomes de Mello, de 33 anos, que estava grávida de seis meses, contra a sogra, Rosemary Gomes de Mello, de 67 anos, que morreram no local, e ainda acertado dois tiros no sogro.